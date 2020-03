NBA: Πέντε ομάδες σε καραντίνα μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού σε παίκτη

Οι εξελίξεις τρέχουν και στο NBA μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού σε παίκτη.

Η λίγκα, μετά την είδηση πως ο Ρούντι Γκομπέρ είναι θετικός στον κορωνοϊό, αποφάσισε να διακόψει το πρωτάθλημα επ’ αορίστον, αλλά ταυτόχρονα προχωρά σε ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, εκτός των Γιούτα Τζαζ, ομάδα στην οποία παίζει ο Γκομπέρ, θα μπουν σε καραντίνα όσες ομάδες αντιμετώπισε η ομάδα του τις τελευταίες δέκα ημέρες. Αυτές είναι οι Μπόστον Σέλτικς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τορόντο Ράπτορς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Νιου Γιορκ Νικς.

Cavs, Knicks, Celtics, Pistons and Raptors told to self-quarantine after recently playing the Jazz, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/BmkKcW0XjZ