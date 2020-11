Nations League: Η Ισπανία 1-1 με την Ελβετία και 2 χαμένα πέναλτι του Ράμος -Η Γαλλία κέρδισε μέσα στην Πορτογαλία

Γκέλα για την Ισπανία κόντρα στην Ελβετία, την ώρα που η Γαλλία κέρδιζε μέσα στην Πορτογαλία για το Nations League.

Με το χειρότερο δυνατό τρόπο συνδύασε ο Σέρχιο Ράμος τη συμπλήρωση 177 συμμετοχών με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας (ρεκόρ για Ευρωπαίο παίκτη, ξεπερνώντας τον Τζίτζι Μπουφόν, δεύτερος στον κόσμο πίσω από τις 184 διεθνείς συμμετοχές του Αιγύπτιου Αχμέντ Χασάν).

Ο αμυντικός της Ρεάλ ήταν μοιραίος για την ομάδα του, καθώς είδε τον Γιαν Ζόμερ να τον νικάει δύο φορές από το σημείο του πέναλτι (στο 57΄ και στο 79΄)! Η «ρόχα» βρέθηκε να χάνει από γκολ του Φρόιλερ στο 26΄ και τελικά διέσωσε το βαθμό της ισοπαλίας στο 89΄, χάρη στον Χεράρδ Μορένο.

Το αποτέλεσμα αυτό επέτρεψε στη Γερμανία, που επικράτησε 3-1 της Ουκρανίας στη Λειψία με δύο γκολ του Βέρνερ, να ανέβει στην κορυφή του 4ου ομίλου της 1ης κατηγορίας και πλέον τα «πάντσερ» θα πάνε για δύο αποτελέσματα στον «τελικό» της Τρίτης (17/11) με την Ισπανία στη Σεβίλη.

Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε θέση στην τελική φάση του Nations League, καθώς νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στη Λισαβόνα και κατέκτησε την πρώτη θέση του 3ου ομίλου.

Οι πρωταθλητές κόσμου είχαν δύο μοναδικές ευκαιρίες με τον Μαρσιάλ κι ένα δοκάρι με τον ίδιο στο α΄ ημίχρονο, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ με τον Καντέ στο 54΄.

Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια πίεσαν και «άγγιξαν» την ισοφάριση στο 60΄, όμως ο Γιορίς απέκρουσε το σουτ του Γκερέιρο και στη συνέχεια ο Φόντε «σημάδεψε» το δοκάρι. Στον ίδιο όμιλο, η Σουηδία μετά από τέσσερις σερί ήττες νίκησε 2-1 την Κροατία στη Σόλνα και ελπίζει σε παραμονή στη League Α.

