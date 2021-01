Μπιλ Ράσελ: «Ο δειλός Τραμπ φταίει για όλα»

Ο θρύλος των Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ, έσπευσε να σχολιάσει την εισβολή στο Καπιτώλιο, θεωρώντας ηθικό αυτουργό τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πόσος χρόνος θα χρειαζόταν μέχρι να βγει ο στρατός στους δρόμους αν αυτοί ήταν μαύροι και πόσοι από αυτούς θα ήταν τώρα νεκροί; Δεν είναι αυτή η Αμερική. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάθεται, αυτός ο δειλός φταίει για όλα. Πώς είναι δυνατόν να μην ήξεραν ότι θα συμβεί αυτό;», έγραψε στο Twitter o 11 φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ για τον Ντόναλντ Τραμπ.

How long would it take to deploy the National Guard if they were black & how many would be dead? This is NOT#America! A sitting #President did this @realDonaldTrump #Coward & yes that is a #Confederate flag outside the Senate chamber. How did they not know this would happen? pic.twitter.com/MNgFZIthJ2