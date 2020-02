Μπάσκετ: Στον Ολυμπιακό ο 29χρονος γκαρντ Σακίλ ΜακΚίσικ

Τα εμπόδια με την πρώην ομάδα του, Μπεσίκτας, ξεπεράστηκαν και οι διαπραγματεύσεις του μπασκετικού Ολυμπιακού με τον Σακίλ ΜακΚίσικ είχαν αίσιο τέλος.

Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκαρντ/σμολ φόργουορντ το μεσημέρι της Δευτέρας (10/2), ενός παίκτη ιδιαίτερα αθλητικού και με εξαιρετικά σωματικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι ένα ψηλό γκαρντ (1.96). Διαθέτει αξιόπιστο περιφερειακό σουτ, μοιράζει πολύ καλά την μπάλα, ενώ επιθετικά είναι εξαιρετικός στο ένας με έναν. Οι τραυματισμοί των Βασίλη Σπανούλη (χάνει το υπόλοιπο της σεζόν) και Τέιλορ Ρότσεστι δημιούργησαν επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση στην περιφέρεια.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναζητά και πλέι μέικερ και αυτή η εβδομάδα, λόγω της διακοπής της Euroleague, θα είναι κρίσιμη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις "2" και "3".

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 17/08/1990

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016), Muratbey Usak Sportif (2016–2017), Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018), Gaziantep (2018–2019), Besiktas Sompo Japan (2019–2020)

Οι αριθμοί του…

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 17 αγώνων και μέσο όρο 32.29 λεπτά συμμετοχής είχε μ.ο. 17.65 πόντους, 4.41 ριμπάουντ και 2.18 ασίστ. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League, σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής, 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα».