Μπαρτζώκας: Ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει σπάσει το ταβάνι του - iefimerida.gr

Ομάδα που έχει σπάσει το ταβάνι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν χαρακτήρισε τον μπασκετικό Ολυμπιακό ο προπονητής του, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται μόλις μια νίκη μακριά από το Final-4 της Euroleague, καθώς με το buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα στο game 3 με τη Φενέρμπαχτσε, έκαναν το 2-1 στη σειρά.

Ωστόσο, εάν ο Ολυμπιακός δεν πετύχει μία ακόμη νίκη στις δύο εναπομείνασες αναμετρήσεις με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, δεν θα έχει καμία… σημασία. Ο κόουτς Μπαρτζώκας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους εν όψει της 4ης αναμέτρησης με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής (5/5, 20:45), στην «Ulker Arena».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για:

Το κατά πόσο ο τρόπος που έγινε το 2-1 θα βαρύνει τον τέταρτο αγώνα τη Φενέρ: «Συνήθως όταν χάνεις με αυτό τον τρόπο είναι ψυχοφθόρο και επίπονο. Παρόλα αυτά, οι προπονητές και οι παίκτες έχουν μεγάλη εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να περάσει μια μέρα, να ξαναμπούν στο γήπεδο και να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Οι ομάδες και οι παίκτες δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να μένουν σε αυτά».

Την πίεση του φαβορί που έχει ο Ολυμπιακός: «Θα ήθελα με την ευκαιρία να χαμηλώσω τους τόνους και τις προσδοκίες για τη δική μας ομάδα. Η ομάδα μας, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τώρα και γενικά, έχει σπάσει το ταβάνι της. Παίζει συνέχεια στα όριά της. Δεν είναι εύκολο αυτό. Κάθε νίκη που κάνουμε είναι σημαντική. Και στο game 1 και στο game 3 της σειράς. Έτσι πρέπει να το εκλάβουμε. Δεν ξέρω πώς θα βαρύνει εμάς και αυτούς ό,τι έγινε στο game 3. Πιστεύω πάντα ότι οι ομάδες που παίζουν με το μαχαίρι στα δόντια είναι πιο έτοιμες και τότε το μπάσκετ τους δίνει αυτό που πρέπει.

Η Φενέρ ήταν αυτή η ομάδα στο δεύτερο ματς, το έδειξε αυτό κυνηγώντας τα ριμπάουντ, όπως και εμείς χθες. Δύο φορές που η Φενέρ πήρε διαφορά, αλλά επιστρέψαμε και προηγηθήκαμε. Θέλει επιμονή, πίστη στο πλάνο, διαχείριση συναισθημάτων. Πολλές φορές παρασυρθήκαμε χθες σε βιαστικές επιλογές και δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας, να έχουμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Το ματς είναι πολύ δύσκολο, όπως δύσκολο ήταν και το χθεσινό».

Το αν η χθεσινή νίκη δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει χαρακτήρα πρωταθλητή: «Πρέπει να δώσομε εύσημα και στον αντίπαλο, που όταν βρέθηκε στο -4 επέστρεψε στο ματς. Αυτό που έκανε ήταν δύσκολο. Έβαλε μεγάλα σουτ η Φενέρ με τον Ντόρσει, τον Καλάθη και τον Γκούντουριτς. Έγειρε σε εμας η πλάστιγγα τελικά, έπειτα από ενα μεγάλο σουτ ενός μεγάλου παίκτη. Το μπάσκετ είναι εντελώς απρόβλεπτο δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αλλιώς τοτέταρτο ματς. Είδατε πως η διαχείριση των συναισθηνάτων είναι κάτι που πρέπει να κάνεις συνεχώς μέσα στο παιχνίδι».

Το γεγονός ότι η νίκη ήρθε παρά το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα: «Η Φενέρ ρισκάρει κάποια πράγματα με την άμυνά της και υπάρχουν οι προσαρμογές που που κάνει κάθε ομάδα με βάση τον αντίπαλο. Αυτό κάναμε κι εμείς. Χθες, είχαμε κάποια ελεύθερα σουτ που δεν βάλαμε. Λίγο το άγχος, λίγο η πίεση επειδή ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο και υπάρχει το άγχος να προκριθούμε οπωσδήποτε στο Final Four, .αυτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσημο. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο, καλό πάγκο και αγωνιστικό πλάνο. Η Φενέρ κάτι μας δίνει με την άμυνά της, έτσι κάνουν οι ομάδες. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να νικήσουμε πιο εύκολα, αν είχαμε βάλει δύο βολές ή δεν είχαμε κάνει λάθη στο τέλος, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ και η ομορφιά του».

Την ατάκα στο τάιμ άουτ ότι οι παίκτες θα γίνουν ήρωες αν πασάρουν την μπάλα: «Παίζαμε βιαστικά στην αρχή. Πήγαμε πολύ σε on ball επιθέσεις και ζητούσα να πάμε off ball. Να μην πάμε σε σουτ από ντρίμπλα και Post up. Κάποια στιγμή, η άμυνα της Φενέρ πάει με 2-3 παίκτες στην μπάλα στο Post. Εκεί έπρεπε να βρούμε την πάσα, Έγινε σε μία φάση σε ένα τρίποντο του Σλούκα έπειτα από ποστάρισμα του Μπλακ και είπα στους παίκτες ότι αυτός είναι ο τρόπος».

Τις οδηγίες που έδωσε για την τελευταία επίθεση: «Παίζουμε την μπάλα από πλάγια, το οποίο δίνει κάποιες επιλογές. Δεν ξέραμε και ποιον παίκτη θα έβαζε η Φενέρ στον Σλούκα και τον Βεζένκοφ. Θέλαμε να δώσει σκριν ο Βεζένκοφ στον Σλούκα, ώστε να πάρει την μπάλα ο Σλούκας και είτε να σουτάρει, είτε να πασάρει στον Βεζένκοφ στη γωνία. Κάποιες φορές είναι και τι σου δίνει ο αντίπαλος. Ο Σλούκας βρήκε ρυθμό με αυτή την ντρίμπλα που έκανε πίσω από την πλάτη για να αποφύγει την πίεση και έβαλε ένα δύσκολο σουτ. Ο παίκτης που είναι ώρα στον αγώνα έχει περισσότερες πιθανότητες να το βάλει ακόμα και από καλυτερο σουτέρ. Πηγαμε με τον παίκτη που ένιωθε καλύτερα».

Την προτροπή του Βεζένκοφ στον Σλούκα κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ, να πάρει τη μπάλα και να εκτελέσει: «Αυτό δείχνει το πώς αλληλοστηρίζονται οι παίκτες, γι' αυτό είπε ο Βεζένκοφ στον Σλούκα να πάρει το σουτ».

Την ευλογία του είναι να έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ έναν παίκτη σαν τον Σλούκα που δεν φοβάται να πάρει το τελευταίο σουτ: «Ναι, είναι ευλογία. Είναι πολύ σημαντικό. Καμία φορά, υπάρχουν προπονητές που λέμε ότι… ισιώνουν τη γραβάτα. Μπαίνει κάποιος παιχταράς, βάζει 30 πόντους και εσύ ισιώνεις τη γραβάτα και παίρνεις το μερίδιο της επιτυχίας. Αυτά είναι παιχνίδια που όλοι θέλουν να παίξουν. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν θα θυμάται κανείς μετά από τρεις μέρες ποιος παίκτης έπαιξε καλά. Δεν μετράει τι έχεις κάνει, θα θυμούνται όλοι μόνο ποιος νίκησε. Οι προπονητές αποφασίζουν για τα συμβόλαια και θεωρούν σημαντικό να δουν πόσα θυσιάζει ένας παίκτης για μία ομάδα και όχι ποιος θα βάλει πόντους. Αυτές τις μάχες δίνουν προπονητές και παίκτες μέσα στη σεζόν».

Τα περαστικά σε τρεις πρώην παίκτες του: «Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχηθώ περαστικά σε τρεις πρώην παίκτες μου. Τον Ντάνστον, τον Σίνγκλετον και τον Σβεντ. Ήταν μεγάλο χτύπημα για εμένα να ακούω τη μία είδηση μετά την άλλη και για τους τρεις. Ελπίζω να πάνε όλα καλά».

Λαρεντζάκης: Δείχνουμε χαρακτήρα, ότι η ομάδα έχει ψυχή

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού και έδωσε το… σύνθημα πριν την τέταρτη «μάχη» με αντίπαλο τη Φενέρμπατχσε στα πλέι οφ της Euroleague. «Πάμε για έναν ακόμη τελικό», ανέφερε ο διεθνής γκαρντ της ομάδας του Πειραιά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρεντζάκη για:

Tο game 4 και αν θα επηρεαστούν οι ομάδες από το πώς τελείωσε το game 3: «Θα είναι διαφορετικός αγώνας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η νίκη που κάναμε χθες θα μας δώσει έξτρα ψυχολογία. Η Φενερ έχει μία έξτρα πίεση, γιατί αν χάσει θα μείνει εκτός. Πρέπει να παίξουμε με την ίδια ενέργεια και πλάνο για να κάνουμε ακόμα μία νίκη».

Το πώς ο Ολυμπιακός έχει δείξει χαρακτήρα (και) φέτος στα δύσκολα: «Η αλήθεια είναι πως όταν έρχονται τα δύσκολα δείχνουμε χαρακτήρα, ότι η ομάδα έχει ψυχή. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το αυριανό ματς όμως είναι τελικός».

Το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός στο game 4: «Δεν πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, τον ρυθμό και να επιτεθούμε με μεγάλες επιθέσεις, γιατί η Φενέρ έχει κάποια αδυναμία σε αυτό το κομμάτι».

Το νικητήριο καλάθι του Σλούκα στο τρίτο παιχνίδι: «Έχουμε παιδιά με τεράστιο ταλέντο, ειδικά ο Σλούακς έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι είναι ένας από τους 3 καλύτερους πλέι μεικερ στην Ευρώπη. Αυτοί οι παίκτες βγαίνουν μπροστά στο τέλος».

Την αντίδρασή του στο τρίποντο του Σλούκα: «Είχα περάσει ήδη τις πινακίδες. Του είχαμε πει να σουτάρει αυτός και μας δικαίωσε».

Το τι άλλαξε ο Ολυμπιακός σε σχέση με το game 2: «Δεν έχουν aλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό που έπρεπε να αλλάξει ήταν τα ριμπάουντ και ο ρυθμός. Ελέγξαμε το αμυντικό ριμπάουντ και αυτό ήταν ένα σημείο που έπαιξε ρόλο για το παιχνίδι».

Το πόσο θα σταθεί ο Ολυμπιακός στο game 3: «Πλέον, στο επίπεδο που βρισκόμαστε, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Έγινε χθες, πανηγυρίσαμε μέχρι το φαγητό. Σήμερα το ξεχνάμε και συνεχίζουμε έχοντας στο μυαλό μας το αυριανό παιχνίδι».

Το αν ο Ολυμπιακός σκέφτεται την πιθανότητα του game 5 στο ΣΕΦ: «Δεν σκεφτόμαστε καν το πέμπτο ματς, παρά μόνο το αυριανό παιχνίδι. Θέλουμε να νικήσουμε και να τελειώσουμε τη σειρά εδώ».

Το τι έγινε στο τελευταίο τάιμ άουτ: «Με τόσους παλμούς που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και με το καλάθι που είχε βάλει ο Γκούντουριτς, ήμασταν σε σοκ. Ο κόουτς μας ηρέμησε, είπε το πλάνο και το ταλέντο κάποιων παικτών οδήγησε σε αυτό το καλάθι».

