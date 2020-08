Μπαρτσελόνα: Νέος προπονητής ο Κούμαν

Ο Ρόναλντ Κούμαν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα, κάτι που ήταν και αναμενόμενο λίγες μέρες μετά την ταπεινωτική ήττα από την Μπάγερν Μονάχου με 8-2.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, νέος προπονητής της ομάδας οριστικά και αμετάκλητα πρέπει να θεωρείται ο Ολλανδός, Ρόναλντ Κούμαν, με τον οποίο υπάρχει πλήρης συμφωνία και άμεσα θα παραιτηθεί από το πόστο του στην Εθνική Ολλανδίας.

Ο έμπειρος τεχνικός, που έχει δουλέψει στο παρελθόν σε Φίτεσε (2000-2001), Αγιαξ (2001-2005), Μπενφίκα (2005-2006), Αϊντχόφεν (2005-2007), Βαλένθια (2007-2008), Αλκμααρ (2009), Φέγενορντ (2011-2014), Σαουθάμπτον (2014-2016) και Εβερτον (2016-2017) και την τελευταία διετία είχε καταφέρει να αναγεννήσει την Εθνική Ολλανδίας (2018-2020), έχει πάρει την απόφασή του και αναμένεται αυτή την εβδομάδα να υπάρξει η ανακοίνωση από τους Καταλανούς. Σημειώνεται ότι ο 57χρονος ήταν παίκτης της Μπαρτσελόνα από το 1989 έως το 1995.

Ronald Koeman has been choosen as new Barcelona manager. He's going to leave Holland National team to join Barça - official statement on this week. Here we go! 🤝🔵🔴 #FCB #Barcelona #Koeman