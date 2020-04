Ιστορική ημέρα για Μπαρτσελόνα: Πούλησε τα δικαιώματα ονοματοδοσίας του «Καμπ Νού» για πρώτη φορά -Τα έσοδα στη μάχη του κορωνοϊού

Ιστορική ημέρα για την Μπαρτσελόνα!

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το «Καμπ Νού» θα έχει όνομα χορηγού για την αγωνιστική περίοδο 2020/21. Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να πουλήσει τα δικαιώματα ονοματοδοσίας για την επόμενη σεζόν και το ποσό που θα εισπράξει θα το παραχωρήσει αμέσως για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η στιγμή είναι ιστορική για τους «μπλαουγκράνα» μετά από αυτή που πήραν πριν από μερικά χρόνια όταν αποφάσισαν να βάλουν χορηγό στη φανέλα τους, το 2006.

Το Barca Foundation θα έχει την ευθύνη αναζήτησης του σπόνσορα που θα βάλει την ονομασία του στο «Καμπ Νου» για την επόμενη σεζόν.

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19