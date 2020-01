Το μήνυμα του Νεϊμάρ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο [βίντεο]

Το ΝΒΑ έρχεται στην Ευρώπη στο πλαίσιο των Global Games, με τον Νεϊμάρ να δηλώνει ανυπόμονος για να δει από κοντά τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Παρίσι.

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έστειλε το δικό του μήνυμα στα «ελάφια» και τον «Greek Freak» ενόψει των Global Games. «Έμαθα ότι ο Γιάννης και οι Μπακς έρχονται στο Παρίσι. Ελπίζω να απολαύσουν την πόλη. Θα σας δω στο παιχνίδι!», είπε χαρακτηριστικά.

Cheers @neymarjr!! See you soon!!



Valeu Neymar…. até breve. Vai Bucks!!@redbullhoops | #FearTheDeer pic.twitter.com/IgvWcLrNRo