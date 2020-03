Το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο για την μητέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας του που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και ζήτησε από τον κόσμο και τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του.

Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο δίνει την μάχη της μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε το πρώτο μήνυμα, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της:

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης για την μητέρα μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει στο νοσοκομείο. Εγώ και η οικογένειά μου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρικό επιτελείο που την φροντίζει και να ζητήσουμε ευγενικά να υπάρξει λίγη ιδιωτικότητα σε αυτές τις στιγμές».

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.