Μεταγραφή-έκπληξη από τον Ολυμπιακό: Απέκτησε τον Κουίνσι Έισι μέχρι το τέλος της σεζόν | ΣΠΟΡ | iefimerida.gr

Σε μια μεταγραφή-έκπληξη προχώρησε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό ότι απέκτησαν του Κουίνσι Έισι μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κουίνσι Έισι. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ θα αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα ως το τέλος της σεζόν», αναφέρει η ΚΑΕ.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 6/10/1990 (Τέξας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.01

Θέση: Forward/Center



Προηγούμενες ομάδες:

Baylor (2008–2012)

Toronto Raptors (2012–2013)

Bakersfield Jam (2012–2013)

Sacramento Kings (2013–2014)

New York Knicks (2014–2015)

Sacramento Kings (2015–2016)

Dallas Mavericks (2016)

Texas Legends (2016–2017)

Brooklyn Nets (2017–2018)

Phoenix Suns (2019)

Texas Legends (2019)

Shenzhen Leopards (2019)

Maccabi Tel Aviv (2019–2020)



Διακρίσεις:

Πρωταθλητής Ισραήλ (2019-20)



Ο Αμερικανός ψηλός είναι 31 ετών και έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις της ρακέτας, αλλά πρωτίστως στη θέση «5». Με τον Έισι οι Πειραιώτες δυναμώνουν ακόμη περισσότερο τη ρακέτα τους.