Μεγάλη Βρετανία: Πρώην πορνοστάρ αναλαμβάνει Γενική Διευθύντρια στην ποδοσφαιρική ομάδα της Γουέστ Χαμ

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Μεγάλη Βρετανία, στην είδηση ότι η Γουέστ Χαμ προσέλαβε την Έμα Μπέντον-Χιουζ ως Γενική Διευθύντρια της ομάδας.

Και ο λόγος είναι ότι είναι διάσημη στη Μεγάλη Βρετανία ως πορνοστάρ και σκηνοθέτης ερωτικών ταινιών, με το όνομα Ιβ Βόρλεϊ (Eve Vorley).

Η 55χρονη πια, Βόρλεϊ ξεκίνησε την καριέρα της σαν ένα κορίτσι της «page 3» και αργότερα μεταπήδησε στον χώρο του πορνό. Η Βόρλεϊ είναι σε σχέση εδώ και χρόνια με τον Ντέιβιντ Σάλιβαν ο οποίος είναι πρόεδρος της Γουέστ Χαμ από το 2010.

