Με αυτές τις εμφανίσεις η Λίβερπουλ θέλει να κάνει το ριπίτ

Αγωνία τέλος για τους φίλους της Λίβερπουλ καθώς η πρωταθλήτρια Αγγλίας αποκάλυψε τις εμφανίσεις της περιόδου 2020-2021.

Με αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «κόκκινοι» αποκάλυψαν τις νέες εμφανίσεις, οι οποίες δεν έχουν και μεγάλες διαφορές από τις φετινές.

Άλλωστε, οι εμφανίσεις της φετινής σεζόν αποδείχτηκαν γουρλίδικες καθώς η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Λίβερπουλ, η φανέλα έχει λαιμόκοψη, μερικές χρωματικές διαφοροποιήσεις στα μανίκια, ενώ φεύγουν οι ρίγες.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌



Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever