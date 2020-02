Το πήρε πάνω του ο Αντετοκούνμπο- «Μαγική» εμφάνιση και νίκη μέσα στην Νέα Ορλεάνη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε θαύματα στην τρίτη περίοδο του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Νιου Ορλεανς Πέλινακς.

Ο Greek Freak μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ, πήρε μπρος επιθετικά και με επιμέρους σκορ 42-24 στην τρίτη περίοδο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με σκορ 120-108.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός σε όλα τα επίπεδα, καθώς σε 33 λεπτά συμμετοχής, είχε 34 πόντους (12/17 σουτ με 1 τρίποντο και 9/13 βολές), καθώς και 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μία τάπα.

The best from @Giannis_An34:



34 PTS | 17 REB | 6 AST | 71% FG pic.twitter.com/2cgcEQo5HZ