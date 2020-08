Ligue 1: Κρούσματα κορωνοϊού στις τάξεις της Μαρσέιγ -Αναβλήθηκε η αναμέτρηση με την Σεντ Ετιέν

O κορωνοϊός «χτύπησε» και την πόρτα της Μαρσέιγ.

Ο γαλλικός σύλλογος, στον οποίο ανήκει ο Κώστας Μήτρογλου, ανακοίνωσε ότι τρία μέλη της ομάδας μολύνθηκαν από τον νέο κορωνοϊό. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση του συλλόγου δεν γίνεται γνωστό για το αν είναι ποδοσφαιριστές ή ανήκουν στο προσωπικότης ομάδας. Και οι τρεις μπήκαν σε καραντίνα.

Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας που θα άνοιγε την αυλαία του γαλλικού πρωταθλήματος αναβλήθηκε. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσημα ότι μετά τα κρούσματα κορωνοϊού στις τάξεις της Μαρσέιγ η προγραμματισμένη αναμέτρηση την προσεχή Παρασκευή (21/08) με την Σεντ Ετιέν για την 1η κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο.

🔵 Following the tests carried out on Monday, no new cases of #COVID19 were revealed, but Sunday's 3 suspected cases have been confirmed.



The Club has sent all the details to the @LFPfr. pic.twitter.com/WjYdI6dQIG