Ο Lewis Hamilton αποκάλυψε γιατί «χώρισε» με την Angela Cullen και ποιος είναι ο αντικαταστάτης της - iefimerida.gr

Ο Lewis Hamilton αποφάσισε να μιλήσει για τον χωρισμό του με την Angela Cullen, την επί 7 χρόνια φυσιοθεραπεύτριά του, φίλη του και πιο κοντινή του συνεργάτη.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητήςτης F1 λίγο πριν την έναρξη του Grand Prix της Αυστραλίας αποκάλυψε γιατί έφυγε η Angela Cullen - και ποιος μπορεί να την αντικαταστήσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lewis Hamilton: Γιατί χώρισα με την Angela Cullen

«Η Angella ζει τη ζωή της αυτή τη στιγμή», είπε. «Έχει τόσες πολλές ιδέες για πράγματα που θέλει να κάνει. Στέλνουμε μηνύματα σχεδόν κάθε μέρα. Θα κάνουμε μαζί ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Θα είμαστε πάντα ο ένας στη ζωή του άλλου. Είμαστε κολλημένοι μεταξύ μας, δυστυχώς ή ευτυχώς! Έχουμε περάσει μαζεί εύκολα και δύσκολα. Είμαι ευγνώμων που η σχέση μας είναι τόσο καλή. Είχαμε ίσως μία από τις μακροβιότερες σχέσεις θα έλεγα στο sport. Είμαι απίστευτα ευγνώμων γι' αυτήν, την αγαπώ πολύ. Tώρα έχω ένα από τα παιδιά, τον Stevo, που είναι μαζί μου από τον πρώτο μου αγώνα με τη McLaren, o οποίος με βοηθά».

O Lewis Hamilton αναφέρθηκε και στον Aki Hintsa - έναν πρώην γιατρό της McLaren που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πρώιμη καριέρα του στη F1 -ο οποίος πέθανε στα τέλη του 2016 από καρκίνο.

«Λοιπόν, όταν ξεκίνησα στην F1, ο αγαπημένος μου φίλος Aki [Hintsa], πέθανε από καρκίνο, μπήκε στην ομάδα και ξεκίνησε μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σε αθλητές -σχεδόν όλοι οι οδηγοί χρησιμοποιούν ανθρώπου της ομάδας Hintsa», πρόσθεσε.

«Για ιατρικά, εφαρμογές προπονητών, φυσιοθεραπευτών, τέτοια πράγματα. Είναι ένας απίστευτα απαιτητικός ρόλος για οποιονδήποτε βρίσκεται σε αυτές τις θέσεις. Είναι πολλά ταξίδια, πολύς χρόνος μακριά από την οικογένεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζούμε με τους φυσιοθεραπευτές μας απίστευτα κοντά -κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων ή όπου ταξιδεύουμε συνήθως είμαστε με τον προπονητή ή τον φυσιοθεραπευτή. Επέρχεται οικειότητα και γινόμαστε πολύ καλοί φίλοι».

Lewis Hamilton και Αngela Cullen ανακοίνωσαν το χωρισμό τους στο δεύτερο γκραν πρι της χρονιάς, στην Τζέντα. Οι φήμες οργίαζαν από την Πέμπτη των συνεντεύξεων τύπου και επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον Lewis Hamilton και την Angela Cullen με αναρτήσεις τους στο Instagram το πρωί της Παρασκευής των Ελεύθερων Δοκιμών.

Lewis Hamilton-Angela Cullen ένας χωρισμός σοκ στη Formula 1

Για 7 χρόνια ο Lewis Hamilton και η Angela Cullen αποτελούσαν ένα αχώριστο δίδυμο στη Formula 1. Δεν έβλεπες πουθενά τον πρωταθλητή μόνο του. Η Angela ήταν η σκιά του παντού και πάντα. Κάτι περισσότερο από φυσιοθεραπεύτριά του, προσωπική του βοηθός στα πάντα, από υπεύθυνη για τα ρούχα του ως... κουβαλήτρια νερού. Προσωπική σοφέρ του, διατροφολόγος του και μάγειράς του, baby sitter του σκύλου του, γυμνάστρια και φυσιοθεραπεύτριά του. Οταν χρειαζόταν δε, ενεργούσε και σαν σωματοφύλακάς του. Και η σχέση αυτή δεν τελείωνε στα σιρκουί. Lewis Hamilton και Angela Cullen το αγωνιστικό εννιάμηνο της Formula 1 έμεναν μαζί. Είτε στο τροχόσπιτο, είτε στις βίλες που νοικιάζει ο σταρ της F1 για να φιλοξενεί την ομάδα του και την παρέα του στα σιρκουί της Αμερικής, είτε στο σπίτι του στο Μονακό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη και σε ραντεβού με συντρόφους του, η Αngela Cullen ήταν εκεί, προστάτης του πρωταθλητή.

Ηταν απλά ελάχιστες οι στιγμές που κατά τη διάρκεια του εννιάμηνου περνούσαν χρόνο χωριστά, ενώ ακόμη και στα brakes, summer και winter break, είναι σίγουρο ότι σε κάποια απόδραση του Hamilton με τους φίλους του θα τους συνόδευε και η Angela Cullen.

Πέρα από όλα αυτά, ωστόσο, ίσως ο σημαντικότερος ρόλος που είχε η Angela Cullen στη ζωή του Lewis Hamilton ήταν ότι ήταν η μέντοράς του. Δεν ήταν απλά ο άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του, αλλά ήταν ο άνθρωπος που θεωρείται ότι άλλαξε τον τρόπο ζωής και την κοσμοθεωρία του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή. Στα 7 χρόνια της κοινής πορείας τους ο Hamilton έχει μετατραπεί από έναν αθλητή-σταρ, σε ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα στο χώρο του αθλητισμού, με άποψη και επίδραση σε ζητήματα που ξεφεύγουν από τις πίστες. Δικαιωματιστής, υπερασπιστής της ισότητας, των δικαιωμάτων της LQBT κοινότητας, μπροστάρης του κινήματος We Race As One της F1, δυνατή φωνή στον χώρο των σπορ για την εξάλειψη του ρατσισμού και τα ίσα δικαιώματα, με μεγάλη φιλανθρωπική και ακτιβιστική δράση. Μια σύγχρονη περσόνα του αθλητισμού με ισχυρή φωνή και παρέμβαση. Και την ίδια ώρα ένα άτομο με ενσυναίσθηση, γνώση του empowerement και θέληση -με τη δυνατή φωνή του- να το μεταδώσει. Χωρίς την Cullen δύσκολα θα τα είχε κατεφέρει.

Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι στις περισσότερες περιστάσεις, καλές, κακές ο Hamilton με το βλέμμα του έψαχνε μόνο την Cullen. Και όχι για να του κουβαλήσει το κράνος και το νερό... Στη δική της αγκαλιά έπεφτε μετά τις νίκες, στους δικούς της ώμους σωριαζόταν μετά τις ήττες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χωρισμός αυτός δεν ήταν λοιπόν απλός και θεωρείται άλλο ένα σημείο δυσκολίας για τον Lewis Hamilton που τον τελευταίο 1,5 χρόνο τα πράγματα δεν του πάνε ακριβώς όπως θα φανταζόταν.

Αυτό το αγωνιστικό τριήμερο στην Αυστραλία, όπου έφθασε μόλις χθες, συνοδεύεται από τον καλό του φίλο, Ολυμπιονίκη της ξιφασκίας, Miles Chamley-Watson. Είναι σίγουρο ότι και το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει να θολώσει με κάποιο τρόπο το κενό στην εικόνα του που αφήνει η απουσία της Cullen.