Λαπόρτα: «Θα κάνουμε πρόταση στον Μέσι για να μείνει στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ζοάν Λαπόρτα είναι ο νέος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, καθώς συγκέντρωσε το 54,28% των ψήφων στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή, έναντι 29,99% του Βίκτορ Φοντ και 8,58% του Άντονι Φρέισα.

Μετά τη μεγάλη νίκη του, ο Καταλανός παράγοντας, που θα θητεύσει για δεύτερη φορά στον προεδρικό θώκο μετά την επταετία 2003-2010, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Λιονέλ Μέσι.

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Αργεντινού σούπερ σταρ, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Μέσι, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου, που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

«Οταν είδα τον Μέσι να ψηφίζει παρέα με τον γιο του, επηρεάστηκα. Αγαπάει την Μπαρτσελόνα. Ο Γιόχαν (σ.σ. Κρόιφ) θα του έλεγε σίγουρα να μείνει. Όταν φεύγεις από την ομάδα, πρέπει να γίνεται από την πόρτα μπροστά. Δεν μπορώ να πουλήσω φρούδες ελπίδες. Η πρόταση θα γίνει, αλλά εξαρτάται από εκείνον. Όμως, σίγουρα, τα λεφτά δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αφού συγχαρώ τους εργαζομένους, θα τηλεφωνήσω στον Μέσι. Αν θα τον πείσω; Εξαρτάται. Θα κάνω ό,τι μπορώ με βάση τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοάν Λαπόρτα.

🎙 Joan Laporta: "The fact that the best player in the world came to vote today, along with his son, is proof that Leo #Messi loves Barça." pic.twitter.com/plnEpSAlfu