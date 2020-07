Λάμπαρντ: «Μετανιώνω για τις βρισιές, θα έπινα και μπύρα με τον Κλοπ» [βίντεο]

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ξεκαθάρισε πως όταν πλέον είδε το βίντεο του καυγά του με τον πάγκο της Λίβερπουλ στο ματς με την Τσέλσι μετάνιωσε για τη φρασεολογία του.

Και επίσης τόνισε ότι δεν είχε πρόβλημα με τον Γιούργκεν Κλοπ, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα πάψει να υπερασπίζεται την ομάδα του.

Ο κόουτς της Τσέλσι παραπονέθηκε έντονα για το φάουλ που καταλογίστηκε στον Κόβασιτς λίγο πριν ο Αλεξάντερ – Άρνολντ σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο πρόσφατο 5-3 των Πρωταθλητών Αγγλίας κόντρα στους «μπλε».

Μια αντίδραση από τον πάγκο της Λίβερπουλ έκανε τον Λάμπαρντ να εκνευριστεί και να τα βάλει με όλους, φτάνοντας σε σημείο να βρίσει ακόμα και τον Κλοπ κι ας μην τον προκάλεσε εκείνος καθόλου.

«Η αλήθεια είναι ότι είδα το βίντεο και μετάνιωσα για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα. Δεν έχω πρόβλημα με τον Κλοπ και πραγματικά θα έπινα και μια μπύρα μαζί του για να τον συγχαρώ για το πρωτάθλημα. Με τους ανθρώπους στον πάγκο του είχα το πρόβλημα. Μετάνιωσα για τη γλώσσα γιατί έχω και δυο μικρές κόρες, όμως, δεν θα σταματήσω ποτέ να υπερασπίζομαι την ομάδα μου» είπε ο «Φράνκι».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, ανέφερε ότι:

«Δεν είμαστε αλαζόνες. Ίσα – ίσα είμαστε εντελώς αντίθετοι με αυτό. Ο Φρανκ ήταν σε ένταση και είχε ανταγωνιστικό πνεύμα. Το σέβομαι αυτό, όμως, οφείλεις να τα αφήνεις όλα στο γήπεδο και να μην το συνεχίζεις. Αυτό θα πρέπει να το μάθει ο Φρανκ γιατί δεν το έκανε και δεν μου άρεσε...».

