Κορωνοϊός: Ραδιοφωνικοί σταθμοί της Ευρώπης ενώνονται και παίζουν ταυτόχρονα το «You Will Never Walk Alone»

To στενά συνδεδεμένο με την Λίβερπουλ τραγούδι «You will never walk alone» θα ηχήσει την ίδια ώρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης ως στήριξη στους πληγέντες από τον κορωνοϊό.

Τις προηγούμενες ημέρες αρκετές χώρες προχώρησαν σε δράσεις για στήριξη των ανθρώπων που μάχονται καθημερινά με τον κορωνοϊό. Τόσο εκείνους που νοσούν, όσο και τους νοσηλευτές και νοσοκόμους που δίνουν τον δικό τους αγώνα. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία άπαντες βγήκαν στα μπαλκόνια την ίδια ώρα και χειροκρότησαν το υγειονομικό προσωπικό για τις προσπάθειες που καταβάλλει νυχθημερόν.

Τώρα, ένας Ολλανδός ραδιοφωνικός παραγωγός θέλει να ενώσει όλη την Ευρώπη. Ο Σάντερ Χούγκεντρουρν είχε την ιδέα να παίξουν όλοι οι σταθμοί της Γηραιάς Ηπείρου την ίδια ώρα το «You will never walk alone», το τραγούδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Λίβερπουλ και είναι ένα ύμνος στήριξης στον συνάνθρωπο.

«Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τέτοια πράγματα είναι πέρα από σύνορα και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ετσι μου ήρθε η ιδεά. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ικανό να κινητοποιήσει τους πάντες καθώς διαθέτει έναν πολύ δυναμικό στίχο», ανέφερε ο Χούγκεντρουρν.

Μάλιστα, ως τώρα, σταθμοί από την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Βρετανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ρουμανία, την Σλοβακία, την Φινλανδία και την Ισπανία έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν την συγκεκριμένη ενέργεια.