Κορωνοϊός: To NBA ζητά από άτομα που βρέθηκαν θετικοί να δωρίσουν πλάσμα αίματος για να βοηθήσουν στην ανεύρεση εμβολίου

Η λίγκα του NBA συμμετέχει ενεργά και στις έρευνες για την εύρεση εμβολίου του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, η Λίγκα ζήτησε από το προσωπικό της που διαγνώστηκε θετικό στον κορωνοϊό, να δωρίσει πλάσμα αίματος στο Εθνικό Σχέδιο Οπτικοακουστικής COVID-19, ώστε να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην έρευνα που γίνεται για να βρεθεί το εμβόλιο που θα καταπολεμήσει τον ιό.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια και το «The Athletic» ζήτησε από τα άτομα του προσωπικού που ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό, να δώσουν πλάσμα αίματος τους ως μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την λύση της θεραπείας, σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχει το NBA.

Sources: The NBA’s “NBA Together” program is supporting National COVID-19 Convalescent Plasma Project of top specialists on plasma as potential treatment for coronavirus — and has asked for team individuals who have recovered to consider donating plasma.