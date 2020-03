Κορωνοϊός: Ανακοινώθηκε επίσημα η αναβολή του EURO 2020 -Oι νέες ημερομηνίες

Η αναβολή του EURO 2020 είναι πλέον και επίσημη με την UEFA να ανακοινώνει τη διεξαγωγή του το καλοκαίρι του 2021 λόγω του κορωνοϊού.

Παράλληλα και το EURO 2021 των γυναικών θα γίνει το καλοκαίρι του 2022. Επίσης η UEFA έκανε γνωστό πως όλα τα φιλικά που ήταν προγραμματισμένα για ημερομηνίες της UEFA αλλά και τα τουρνουά που είχε η UEFA μπροστά της θα μετατεθούν σε άλλες ημερομηνίες. Αντίθετα στην ανακοίνωση της δεν υπάρχει ακόμα καμία αναφορά για το τι θα γίνει με το Champions League και το Europa League.

Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πρωταθλημάτων και των ομάδων ώστε να βρεθούν λύσεις στο καλεντάρι που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της σεζόν και για τη διαχείριση όσων επιπτώσεων έχει η αναβολή του Euro 2020.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇