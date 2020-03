Κορωνοϊός: Διαιτητής του Χάποελ-Περιστέρι δεν μπορεί να μπει στο Ισραήλ

Μπελάδες για έναν από τους τρεις διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης (Τετάρτη 19:15) ανάπεσα στη Χάποελ και το Περιστέρι για τα playoffs του Basketball Champions League, καθώς οι αρχές του Ισραήλ δεν του επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα εξαιτίας κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ρόι Κοέν, ο διαιτητής έχει καταγωγή από την Κροατία και βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ιταλία, με αποτέλεσμα οι αρχές της χώρας να φοβούνται το ενδεχόμενο να έχει προσβληθεί από τον θανατηφόρο ιό και να τον κρατούν στο αεροδρόμιο.

