Κορωνοϊός: Απαγορεύει τις χειραψίες ποδοσφαιριστών πριν τα ματς η Premier League

Την απόφαση να προφυλάξει τους ποδοσφαιριστές της από την εξάπλωση του κορωνοϊού πήρε η Premier League.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, στα ματς του Σαββατοκύριακου, απογορεύτηκαν οι χειραψίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, όπως προβλέπει το εθιμοτυπικό για λόγους υγείας. Μένει να δούμε, αν η διοργανώτρια Αρχή θα πάρει την απόφαση να το κρατήσει και στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Premier League:

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX