Κορωνοϊός: Αναβλήθηκαν τα ματς Σεβίλλη-Ρόμα και Ιντερ-Χετάφε

H UEFA ανακοίνωσε πως οι αναμετρήσεις Σεβίλλη-Ρόμα και Ίντερ-Χετάφε για τη φάση των 16 του Europa League αναβάλλονται λόγω κορωνοϊού.

Όπως αναμενόταν, οι αναμετρήσεις Σεβίλλη - Ρόμα και Ίντερ - Χετάφε δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη λόγω των σοβαρών θεμάτων που έχει δημιουργήσει η έξαρση του κορονοϊού στην Ιταλία, αλλά και την Ισπανία. Η UEFA ανακοίνωσε πως οι δύο αναμετρήσεις αναβάλλονται και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το πότε θα διεξαχθούν τελικά.

Το tweet της UEFA:

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸