Κορακάκη: «Να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα στο Τόκιο το 2021 -Nα δούμε την κοινωνία μας υγιή»

View this post on Instagram

Ο κύβος ερρίφθη... Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναβάλλονται. Εκείνα όμως που σίγουρα θα μείνουν αναλλοίωτα στην παράταση αυτή είναι η αισιοδοξία, το πάθος, η πειθαρχία, η αγωνιστικότητά μας, μα πάνω απ’ όλα το όραμά μας να δούμε την κοινωνία μας υγιή και να την κάνουμε περήφανη στο Τόκυο το 2021!🇬🇷 #tokyo2020 #tokyo2021 #olympics #covid_19 #wewillgetthroughthis #staypositive #staystrong #stayhome #stoiximangr #iroesgr #souroti #alphabank