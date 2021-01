Κόμπι Μπράιαντ: Η έξυπνη ιδέα που είχε και δεν πρόλαβε να υλοποιήσει -Μία εταιρία που θα άλλαζε το τοπίο στον αθλητισμό

Ο Κόμπι Μπράιαντ εκτός από ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας ήταν και ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος που… έβλεπε το μέλλον.

Και μετά το φινάλε του στο μπάσκετ ο Κόμπι Μπράιαντ είχε πάντα ιδέες και σχέδια για να καταφέρνει να μένει ενεργός και να δημιουργεί νέα projects. Ένα από αυτά ήταν μία εταιρία που θα άλλαζε το τοπίο στον αθλητισμό. Το 2020 θα τελείωνε το συμβόλαιο του με την Nike και θα ξεκινούσε το ταξίδι της δικής του, της «Mamba».

Το όνομά του είχε συνδυαστεί με τη Nike. Μαζί πορεύθηκαν για πολλά χρόνια, μαζί έφτασαν στην κορυφή, όμως από τη μέρα που ο Κόμπι Μπράιαντ αποχώρησε από τα παρκέ, φαίνεται πως η σχέση τους δεν ήταν πια η ίδια.

Σύμφωνα με τα tweets που δημοσίευσε ο Σέρβιν Πίσεβαρ, ένας Αμερικανοιρανός επενδυτής, ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν έτοιμος να αποχωρήσει το 2020 από τη Nike για να δημιουργήσει την δική του εταιρεία, την «Mamba». Μία εταιρία που θα άλλαζε το τοπίο στον αθλητισμό και δεδομένα με τη δημοφιλία που είχε και έχει ο Μπράιαντ θα έπαιζε... στα ίσια απέναντι σε Nike, Adidas και τους άλλους μεγάλους κολοσσούς στον αθλητισμό.

Ο Σέρβιν Πίσεβαρ παρουσίασε λεπτομέρειες από τη συνάντηση που είχε με τον Μπράιαντ, αλλά και το σχέδιο ενός φουτουριστικού παπουτσιού που είχε ετοιμάσει η ομάδα του για να εντυπωσιάσει τον θρύλο του ΝΒΑ. Στο ραντεβού βρέθηκε και η Τζίνα Φορντ, η γυναίκα που μανατζάρει τον Γιουσέιν Μπολτ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2020 στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, όταν το ελικόπτερο στο οποίο βρισκόταν μαζί με την κόρη του, Τζιάνα και ακόμη επτά άτομα συνετρίβη σε πλαγιά βουνού εξαιτίας κακής ορατότητας.

I met with Kobe Bryant in late December 2019. Kobe wasn’t happy with Nike and was going to leave it in 2020. Kobe was going to start Mamba, a shoe company owned by players. He passed away weeks later. What he was about to do in business was going to eclipse his sports career.