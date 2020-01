Κόμπι Μπράιαντ: Εκλαιγαν οι παίκτες την ώρα αγώνα στο Ντένβερ μόλις έμαθαν για τον θάνατό του [βίντεο]

Το σοκ για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ έχει συγκλονίσει όλον τον πλανήτη, αλλά πολύ περισσότερο τους παίκτες του NBA.

Ο πρώην άσος των Λέικερς έχασε τη ζωή του μετά από πτώση ελικοπτέρου στο Λος Αντζελες, όπου μέσα σε αυτό βρισκόταν και η κόρη του, Τζιάννα. Την ώρα που έγιναν γνωστά τα νέα, μόλις είχε ξεκινήσει η πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς για το NBA, μεταξύ των Ντένβερ Νάγκετς και τον Χιούστον Ρόκετς. Το γήπεδο είχε «παγώσει» από την είδηση, ενώ οι κάμερες έπιασαν τον Τάισον Τσάντλερ να κάθεται στον πάγκο όσο παιζόταν το παιχνίδι και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI