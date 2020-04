«Ο Ιτούδης προσέγγισε τον Καλάθη για χάρη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας»

Τον Νικ Καλάθη φέρεται να προσέγγισε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Moshe Halickman, η «ομάδα του στρατού» γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού μέσω του Δημήτρη Ιτούδη. Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας κόουτς έχει έρθει ήδη σε μία πρώτη επαφή με τον διεθνή γκαρντ, χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Στο μεταξύ, ο 31χρονος γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

פרסום ראשון:

מאמן צסק”א מוסקבה דימיטריס איטודיס מעוניין בכוכב פנאתינייקוס ניק קלאת'ס והחל בשיחות ראשוניות עם השחקן.



First contact has been made between CSKA Moscow coach Dimitrios Itoudis and Panathinaikos star Nick Calathes, per source.