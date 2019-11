Ηγέτης ο Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί του Σικάγο- Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Χωρίς να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς με 115-101.

Ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, όπως και στο προηγούμενο ματς με τους Πέισερς, αλλά και του αγώνα, με 33 πόντους, έχοντας 13/22 σουτ και 2 τρίποντα. Παράλληλα είχε και 10 ριμπάουντ, με 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Ωστόσο, για ένα ακόμη παιχνίδι δεν είχε καλά ποσοστά στις βολές (5/12), ενώ έκανε και 8 λάθη, που είναι τα περισσότερα που έχει κάνει στη καριέρα του στο NBA.

The best from The Greek Freak:



33 PTS | 10 REB | 3 STL | 59% FG pic.twitter.com/gI3OFpoA6W