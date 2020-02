Πρώτη λαμπαδηδρόμος η Κορακάκη -Η συγκίνησή της σε ένα ποστ στο Instagram

View this post on Instagram

O αθλητισμός συνεχίζει να μου χαρίζει τόσο μεγάλες συγκινήσεις! Σήμερα, μου ανακοινώθηκε επίσημα πως στις 12 Μαρτίου θα είμαι η πρώτη λαμπαδηδρόμος στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020». Μία εβδομάδα αργότερα, η @stefanidi_katerina θα είναι η τελευταία λαμπαδηδρόμος που παραδίδει τη Φλόγα. Ευχαριστώ την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την τεράστια τιμή, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία, μία γυναίκα στη χώρα μας θα μεταφέρει πρώτη το Ολυμπιακό Φως από την Αρχαία Ολυμπία, πριν ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι σε όλο τον κόσμο, για να φωτίσει στο Ολυμπιακό στάδιο και την έναρξη των ΧXII Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο!🕊 / Extremely honoured, extremely moved! Today the @hellenic_olympic_committee announced I will have the honor to be the first torchbearer for @tokyo2020 Olympics on March 12! A week later, @stefanidi_katerina will deliver the torch as the last torchbearer. What a GREAT HONOR that is, since it's the first time in history a woman carries the Olympic Torch from Ancient Olympia, where its journey around the world begins, till it reaches the Tokyo Olympic Stadium on July 24th for the XXII Olympiad!✨ #thankful #olympictorch #torch #olympics #greece #tokyo2020