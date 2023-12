Η ΠΑΕ Ηρακλής... τρολάρει τη European Super League: «Συγγνώμη κύριε Πέρεθ» - iefimerida.gr

Σε μια χιουμοριστική ανάρτηση προέβη η ΠΑΕ Ηρακλής στα Threads, τη νέα εφαρμογή social media, σχετικά με τον «θόρυβο» που προκλήθηκε από την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη European Super League.

Εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους, οι υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες δηλώνουν αντίθετες στο νέο πρότζεκτ και προσηλωμένες στις διοργανώσεις της UEFA.

Το ίδιο... έπραξε και ο Ηρακλής, ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης, που πλέον αγωνίζεται στη Super League 2, γράφοντας στο προφίλ του πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο... ελληνικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, έγραψε πως η Χαλάστρα (το γήπεδο του Γηραιού) είναι καλύτερη από... τη Μαδρίτη, ενώ ζήτησε «συγγνώμη» από τον πρόεδρο της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είναι υπέρμαχος του νέου πρότζεκτ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ αρνείται την συμμετοχή της στην νεοσύστατη European Super League. Παραμένει πιστή στην UEFA και θα συνεχίζει να αγωνίζεται στο Ελληνικό Πρωτάθλημα / We are refusing to take part in European Super League. We stay in UEFA and we continue in Greek League.

»As everybody knows Chalastra> Madrid

«We are sorry Mr. Perez».