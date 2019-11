Η αντίδραση του Ναδάλ σε ερώτηση που του έκαναν σε συνέντευξη Τύπου: «Αυτά είναι μαλ@@@ες»

Μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου, δεν άρεσε καθόλου στον Ράφαελ Ναδάλ στο Λονδίνο.

Ο Ισπανός μετά την ήττα του στην πρεμιέρα των ATP Finals από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το τι φταίει και η απόδοσή του το τελευταίο διάστημα είναι πεσμένη. Μάλιστα, ο ρεπόρτερ τον ρώτησε, αν η κακές του εμφανίσεις έχουν να κάνουν με τον πρόσφατο γάμο του με την Φραντσίσκα Περέγιο, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Ισπανό τενίστα.

Χαμογέλασε αμήχανα και αναρωτήθηκε αρχικά: «Ειλικρινά μου το ρωτάτε αυτό; Είναι σοβαρή ερώτηση ή κάποιο αστείο;». Αφού ο δημοσιογράφος είπε ότι η ερώτησή του είναι σοβαρή, πήρε την εξής απάντηση:

«Εντάξει, είναι μεγάλη έκπληξη για μένα να μου το ρωτάτε αυτό. Είμαι με την ίδια κοπέλα εδώ και 15 χρόνια, έχουμε μια πολύ σταθερή και φυσιολογική ζωή. Δεν είναι τόσο σημαντικό για μένα αν θα έχω ένα δαχτυλίδι ή όχι στο δάχτυλό μου. Ας πάμε στα ισπανικά τώρα γιατί αυτά είναι μ*λ*κίες!».

