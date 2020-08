Γιουβέντους: Νέος προπονητής ο Αντρέα Πίρλο

Ο Αντρέα Πίρλο είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους.

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε τον προπονητή που θα αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι. Λίγες ώρες μετά την απόλυση του Ιταλού τεχνικού, οι μπιανκονέρι ανακοίνωσαν ότι την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια αναλαμβάνει ο Αντρέα Πίρλο. Παρά το γεγονός ότι πολλά ονόματα αντικαταστατών έπεσαν στο τραπέζι, μεταξύ αυτών του Ζιντάν, του Κονσεϊσάο και του Ποτσετίνο, η ομάδα του Τορίνο έτρεξε να κλείσει την υπόθεση γρήγορα. Έτσι, ο Πίρλο που πριν λίγες μέρες είχε ανακοινωθεί ως προπονητής της Κ23, αναλαμβάνει να οδηγήσει την πρώτη ομάδα, σε μία πρόκληση για την νέα του καριέρα.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll