Γιόχαν Κρόιφ: Παρουσιάστηκε το άγαλμα έξω από το γήπεδο του Αγιαξ στο Αμστερνταμ [εικόνες & βίντεο]

Ο Αγιαξ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του τεράστιου Γιόχαν Κρόιφ.

Και πλέον το άγαλμα του Ολλανδού μύθου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα βρίσκεται έξω από το γήπεδο του Αίαντα στο Αμστερνταμ

Ο σύλλογος του Αμστερνταμ το ετοίμασε από καιρό και το απόγευμα της Παρασκευής παρουσίασε στον κόσμο το άγαλμα που θα στέκει αγέρωχο έξω από την «Johan Cruyff Arena».

Θα το απολαμβάνουν οι οπαδοί, θα θυμούνται την ιστορία και φυσικά να αισθάνονται την αίγλη του παρελθόντος και της θρυλικής μορφής του Άγιαξ που απεβίωσε τo 2016.

This wonderful statue of the one and only @JohanCruyff was unveiled in front of our stadium today. Thanks to all our fans who have made this possible. It's a lovely gesture and it makes our Johan Cruyff ArenA an even more special place to be. ♥️ #vooraltijdnr14 pic.twitter.com/b17eEetWbE