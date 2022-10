Four Four Two: Κορυφαίος στην ιστορία ο Μέσι, 4ος ο Πελέ στην κατάταξη του Top 100 - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι είναι, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσίευσε το αγγλικό περιοδικό Four Four Two, ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η κατάταξη με τους 100 καλύτερους παίκτες προκάλεσε πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις, όχι για την επιλογή του Λιονέλ Μέσι στην κορυφή, αλλά για την τέταρτη θέση, στην οποία περιορίστηκε ο Πελέ, πίσω από τον (2ο) Ντιέγκο Μαραντόνα και τον (3ο) Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κορυφή της κατάταξης που είχε ανακοινώσει το περιοδικό το 2017 ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα, μπροστά από τον Λιονέλ Μέσι και τον Πελέ που συμπλήρωνε τότε την πρώτη τριάδα. Η συνέχεια του Μέσι φαίνεται ότι οδήγησε τους υπεύθυνους του περιοδικού να αλλάξουν γνώμη.

Το Four Four Two για τις επιλογές του

«Μετά από εβδομάδες προσπαθειών να συγκεντρώσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές σε μια λίστα με 100, εμείς στο FourFourTwo καταλαβαίνουμε τώρα τι ανοησία είναι αυτό. Η επιλογή γίνεται σχεδόν αδύνατο αίνιγμα, όταν συνειδητοποιείς πόσοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές υπήρξαν, σε όλες τις ηπείρους και για δεκαετίες» εξηγεί το αγγλικό περιοδικό.

«Ειλικρινά, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μια λίστα με 100 σπουδαίους παίκτες. Αλλά στο τέλος, έπρεπε να διαλέξουμε τους παίκτες που πιστεύαμε ότι είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στη συγκεκριμένη εποχή τους, τους πιο αξέχαστους, τους παίκτες που έφτασαν μακριά με το ταλέντο τους και τα κατορθώματά τους. Με λίγα λόγια, τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία» προσθέτει, ενώ στη συνέχεια το Four Four Two εξήγησε γιατί επελέγη ο Μέσι στην πρώτη θέση:

Η εξήγηση για τον Λιονέλ Μέσι

«Τα βιβλία της ιστορίας θα επαινούν τον Μέσι. Σε 20 χρόνια, οι νεαροί οπαδοί του ποδοσφαίρου θα διαβάζουν για μια φιγούρα, της οποίας η "λάμψη" εξέπληξε τον κόσμο, έσπασε ρεκόρ και εγκαινίασε μια εποχή κυριαρχίας, αλλά μέχρι να δουν τα βίντεο δεν θα έχουν ιδέα τι έχασαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι άλλο πράγμα να φτάνεις στην κορυφή και εντελώς άλλο να παραμένεις εκεί. Μόνο με την εξέλιξη κατάφερε ο Μέσι να διατηρήσει το επίπεδό του. Ο ντριμπλέρ έχει γίνει ένας ώριμος πλέι μέικερ που τώρα αποφασίζει το παιχνίδι, ενώ συνεχίζει να αποδεικνύεται αποφασιστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Μέσι δεν είχε ποτέ καλύτερα ισορροπημένο παιχνίδι, ντρίμπλα και γκολ. Όπως είπε ο Χαβιέρ Μασεράνο, είναι τρεις παίκτες σε έναν.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας από τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών είναι και ο καλύτερος πασέρ και δεν θα του έλειπαν στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Εν τω μεταξύ, ειδικοί, θαυμαστές και συγγραφείς θα προσπαθήσουν να εκφράσουν το μεγαλείο του με λέξεις και μεταφορές. Θα αποτύχουν όλοι, όπως το άρθρο που διαβάζετε τώρα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος είπε: "Μην γράφεις για αυτόν, μην προσπαθείς να τον περιγράψεις. Απλώς πρόσεχε τον"».

Ο... δικός μας Ολεγκ Μπαχίν στην 52η θέση

Ο μοναδικός από τους 100 παίκτες, ο οποίος είχε κάποια σχέση με την Ελλάδα -έστω και σαν προπονητής-, είναι ο Ουκρανός Ολεγκ Μπλαχίν, ο οποίος καταλαμβάνει την 52η θέση.

Ο Μπλαχίν άρχισε την καριέρα του σαν προπονητής το 1990 από τον πάγκο του Ολυμπιακού, στον οποίο κάθισε έως το 1993, πριν περάσει επίσης από εκείνους του ΠΑΟΚ (1993-94 και 1998), του Ιωνικού (1994-97) και της ΑΕΚ (1998-99).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νικητής της Χρυσής Μπάλας το 1975, ο Μπλαχίν ήταν ένας ασταμάτητος επιθετικός την εποχή του. Γρήγορος και επιδέξιος, ήταν επίσης γνωστός για την εξαιρετική τοποθέτηση στην περιοχή του πέναλτι.

Έγινε κορυφαίος σταρ σε νεαρή ηλικία υπό τις οδηγίες του θρυλικού προπονητή Βαλερί Λομπανόφσκι στην Ντιναμό Κιέβου και σημείωσε 266 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για την αγαπημένη ομάδα του. Με τον Μπλαχίν, οι Ουκρανοί κατέκτησαν το σοβιετικό πρωτάθλημα έξι φορές, έγιναν ο πρώτος σοβιετικός σύλλογος που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο (το Κύπελλο Κυπελλούχων) το 1975, ενώ επανέλαβαν το συγκεκριμένο επίτευγμα το 1986.

Ο Μπλαχίν ήταν ο απόλυτος σκόρερ στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου το 1975, σημειώνοντας και τα τρία γκολ, καθώς οι Ουκρανοί νίκησαν 1-0 εκτός έδρας και 2-0 εντός έδρας» αναφέρει το αγγλικό περιοδικό στο σχολιασμό του για τον διάσημο Ουκρανό.

Οι πρώτοι 30 της κατάταξης: