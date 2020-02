Το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League στα κανάλια Novasports [βίντεο]

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στα κανάλια Novasports.

Μην χάσετε την Κυριακή 1 Μαρτίου τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Παναιτωλικός, Πανιώνιος – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Βόλος και Άρης – Ατρόμητος ΟΦΗ – Λαμία και ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League.

Η κανονική σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ολοκληρώνεται, οι ομάδες ετοιμάζονται για τα Play off και τα Play out και τα κανάλια Novasports θα είναι εκεί! Την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 19:00, θα διεξαχθεί η 26η και τελευταία αγωνιστική και τα αθλητικά κανάλια της Nova θα καλύψουν ζωντανά και αποκλειστικά τους έξι από τους επτά αγώνες, όπου θα κριθεί η τελική κατάταξη και οι βαθμοί που θα μεταφέρουν οι ομάδες στα play off και στα play out.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από τα κανάλια Novasports τους αγώνες Ολυμπιακός – Παναιτωλικός, Πανιώνιος – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Βόλος και Άρης – Ατρόμητος με τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις να πλαισιώνονται από Pre και Post Game Show. Παράλληλα, θα μεταδοθούν και οι αγώνες ΟΦΗ – Λαμία και ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης.

Κυριακή 1 Μαρτίου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show Ολυμπιακός – Παναιτωλικός, Novasports1HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Ηλία Βλάχου και της Λίλας Κουντουριώτη

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show Πανιώνιος - ΑΕΚ, Novasports2HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show Παναθηναϊκός - Βόλος, Novasports3HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γιώργου Λιώρη

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Pre Game Show Άρης - Ατρόμητος, Novasports4HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γιάννη Πάγκου

19:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ, Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Γιώργου Βασιλείου

19:00 Παναθηναϊκός - Βόλος, Novasports3HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ του Νίκου Τζουάννη

19:00 Άρης - Ατρόμητος, Novasports4HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Θωμά Μίχου

19:00 ΟΦΗ - Λαμία, Novasports5HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

19:00 ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης, Novasports24HD και στο WebTV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/Web-TV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet) σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

21:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Ολυμπιακός - Παναιτωλικός, Novasports1HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Ηλία Βλάχου και της Λίλας Κουντουριώτη

21:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Πανιώνιος - ΑΕΚ, Novasports2HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Παναθηναϊκός - Βόλος, Novasports3HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γιώργου Λιώρη

21:00 Η Ώρα των πρωταθλητών – Post Game Show Άρης – Ατρόμητος, Novasports4HD και διαθέσιμη LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports σε παρουσίαση του Γιάννη Πάγκου

Οι εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Βόλου, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και Πανιωνίου στο Novasports Online

Επίσης, οι Έλληνες που μένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να χάσουν στιγμή από τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, μπορούν να επισκεφθούν την Pay Per View Υπηρεσία Novasports Online http://bit.ly/Online_Novasports και να παρακολουθήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω Laptop ή Desktop τους εντός έδρας αγώνες των ΠΑΕ ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Βόλου, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και Πανιωνίου για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Live αλλά και On Demand χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου.