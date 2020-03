Euroleague: Προς διακοπή λόγω κορωνοϊού -Σήμερα η απόφαση, δεν πετάει για Τουρκία ο Παναθηναϊκός

Σοβαρό ενδεχόμενο διακοπής της Ευρωλίγκας εξετάζει η διοργανώτρια αρχή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Παναθηναϊκός ήδη ενημερώθηκε να μην μπει στο αεροπλάνο για Τουρκία, αφού το ματς με την Φενέρ οδεύει προς αναβολή, όπως φυσικά και όλα τα παιχνίδια της Euroleague. Ηδη πάντως, ανακοινώθηκε η αναβολή του αγώνα της Μακάμπι με την Μπασκόνια που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα.



Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Τwitter, η Euroleague θα συνεδριάσει εντός της ημέρας προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Η απόφαση ελήφθη μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΠΟΥ και την αναβάθμιση σε πανδημία.

Euroleague Basketball evaluating temporary suspension of its competitions. pic.twitter.com/CZkbCDaAQH

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ένωσης Παικτών της Ευρωλίγκας με την οποία οι παίκτες ζητούσαν τη διακοπή της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι πρέπει να μπει σε προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια των μελών των ομάδων και των οικογενειών τους.

«Η Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας έχει στείλει επιστολή στην Ευρωλίγκα για να την ενημερώσει ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών όλο και περισσότεροι παίκτες έχουν εκφράσει την αυξημένη και δικαιολογημένη ανησυχία τους για την υγεία τη δική τους και της οικογένειάς τους, αν οι ομάδες ακολουθήσουν το αγωνιστικό πρόγραμμα που υπάρχει, κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού.

ELPA request for suspension of the competition due to COVID-19 crisis 🗣#ELPlayers pic.twitter.com/gsQE8rk8Xv