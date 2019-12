Πρέπει να το δείτε: Το εξωπραγματικό γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο -Εμεινε στον αέρα, θυμίζοντας Μάικλ Τζόρνταν! [βίντεο]

Ένα ασύλληπτο-«εξωγήινο» γκολ πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Γιουβέντους με τη Σαμπντόρια για το ιταλικό πρωτάθλημα!

Ο Πορτογάλος άσος «μίλησε» ενώ το σκορ ήταν 1-1 στη Γένοβα και θυμίζοντας... Μάικλ Τζόρνταν πέτυχε το 1-2 για την ομάδα του, που τελικά ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Ο CR7, μετά από σέντρα από τα αριστερά, πήδηξε με εντυπωσιακό άλμα, έμεινε στον αέρα και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα της Σαμπντόρια, με τον αντίπαλο αμυντικό να μην ξέρει τι τον βρήκε!

Μετά το τέλος του αγώνα, ανάλυση του Sky Italia έδειξε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήδηξε 71 εκατοστά από το έδαφος και τη στιγμή που έκανε την κεφαλιά ήταν στα... 2,56 μέτρα, δηλαδή 12 εκατοστά πάνω από το ύψους του οριζόντιου δοκαριού!

Δείτε το εξωπραγματικό γκολ που πέτυχε ο Ρονάλντο:

Και σε σούπερ slow motion για να το(ν) απολαύσετε:

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp