Europa League: Οι ενδεκάδες στο Γουλβς-Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Γουλβς απόψε για το ματς που θα δώσει την πρόκριση στο Final-8 του Europa League.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Γουλβς στο «Μολινό». Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν επεφύλασε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών, χρησιμοποιώντας, όπως αναμενόταν, τον Μασούρα στο ένα... φτερό της επίθεσης, αντί του Ραντζέλοβιτς.

Oλυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Αλέν, Ομάρ, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Μασούρας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γουλβς! / Our line-up for today’s match against @Wolves! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #WOLOLY #Football #LineUp @EuropaLeague pic.twitter.com/Bth6r1svlp