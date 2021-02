Euroleague: Ο Πάου Γκασόλ και επίσημα στην Μπαρτσελόνα

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Πάου Γκασόλ.

Ο σπουδαίος Καταλανός σέντερ ανακοίνωσε την επιστροφή του στους «μπλαουγκράνα», στους οποίους ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα και τους άφησε το 2001 για να μετακομίσει στο ΝΒΑ.

Λίγο αργότερα και η ομάδα της Καταλονίας ανακοίνωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών.

🔝💥 @PauGasol is coming back to @FCBbasket !

Η δήλωση του Γκασόλ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου και σύντομα θα ενσωματωθώ στην ομάδα μπάσκετ της Μπαρτσελόνα. Θέλω να θέσω στη διάθεση της ομάδας την ικανότητα και την εμπειρία μου, σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν και παράλληλα να βελτιώσω την σωματική μου κατάσταση, ώστε να επιστρέψω σε ανταγωνιστικό ρυθμό.

Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στην ομάδα που ξεκίνησα και είμαι ενθουσιασμένος με αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω να συνεισφέρω σύντομα στην πρώτη ομάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω την Μπαρτσελόνα και το τεχνικό επιτελείο, που έκαναν εφικτή τη μετακίνησή μου.

Πάου Γκασόλ».

Very happy to come back home.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/6CewIY2Bil