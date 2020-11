Euroleague: Ο Ολυμπιακός συνήλθε και κέρδισε (75-71) την Αλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ

Υστερα από ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει και κέρδισε με 75-71 την Αλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πρώτο μέρος ήταν αποκαρδιωτικός, με απίθανα λάθη, χωρίς ενέργεια, χωρίς αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν εντελώς διαφορετικός και στο τέταρτο δεν έδωσε άλλα δικαιώματα στη γερμανική ομάδα.

Ο Σακίλ Μακ Κίσικ ήταν καταπληκτικός στο δεύτερο μέρος, ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ έκανε σπουδαία δουλειά και στις δύο άκρες του παρκέ, ο Σλούκας, ο Βεζένκοβ και ο Σπανούλης έβαλαν τα λιθαράκια τους χωρίς να είναι φανταχτεροί και οι Πειραιώτες πήραν το θετικό αποτέλεσμα, που ούτως ή άλλως έχει περισσότερη σημασία σε αυτή τη φάση της σεζόν από μια μεγαλειώδη εμφάνιση.



Πλέον, οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 5-3, ενώ οι Γερμανοί έχουν μόλις μία νίκη σε 6 αγώνες και είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 24-35, 51-44, 75-71

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Χαραλαμπόπουλος 4, Σπανούλης 6 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ), Σλούκας 9 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάρτιν 2 (6 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 11 (2/7 τρίποντα), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ζαν-Σαρλ 13 (4/6 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ, 4 λάθη), Τζένκινς, Έλις 4, Μακ Κίσικ 14 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα)

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Ρενέσες): Λο 10 (1), Γκιφάι 13 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντέλοου, Έρικσον 8 (2/8 σουτ), Μάτισεκ 3 (1), Φοντέκιο 8 (4/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Τίμαν 10 (5/7 δίποντα), Γκρέιντζερ 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σίκμα 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάμερς 8 (4/7 δίποντα)

.@ShaqInTheBox just knows where his teammates are 👀👀



The no-look pass is always FIRE 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/syffTrqfbi