Επίσημο: Τέλος τέλος ο Βαλβέρδε από την Μπαρτσελόνα, ανακοινώθηκε ο Σετιέν

Οριστικό είναι το διαζύγιο του Ερνέστο Βαλβέρδε από την Μπαρτσελόνα.

Ο Καταλανικός σύλλογος μετά από σύσκεψη που έγινε, αποφάσισε να διακόψει οριστικά την συνεργασία μαζί του και να προσλάβει τον Κίκε Σετιέν. Η υπόθεση έδειχνε τελειωμένη εδώ και λίγα 24ωρα καθώς υπήρχε έντονη γκρίνια για τις εμφανίσεις της ομάδας, παρά το γεγονός ότι παραμένει πρώτη στο πρωτάθλημα.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e