Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Μάρκοβιτς

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 19χρονος Σέρβος στόπερ Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς.

Ο Ολυμπιακός έδωσε 1.5 εκατ. ευρώ στην Παρτιζάν για τα δικαιώματα του 19χρονου, ενώ στον ίδιο θα δίνει 220.000 ευρώ ετησίως, για 4 χρόνια.



Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς.

Το who is who

Ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς είναι γεννημένος στις 23 Μαρτίου 2000 στην Μπιγέλινα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Παρτίζαν Βελιγραδίου, μετρώντας 50 συμμετοχές και έχοντας σκοράρει 4 φορές σε Πρωτάθλημα Σερβίας, Κύπελλο Σερβίας και Europa League. Eίναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας Κ21.