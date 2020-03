Εκτός για τουλάχιστον δύο ματς ο τραυματίας Αντετοκούνμπο- Εχασαν οι Μπακς από το Φοίνιξ

Εκτός αγώνα κόντρα στους Φοίνιξ Σανς έμεινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς, τραυματίστηκε στο γόνατο στο παιχνίδι με τους Λέικερς και λίγη ώρα πριν τον αγώνα με τους Φοίνιξ Σανς, ανακοινώθηκε πως θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο παιχνίδια. Σε μία φάση στο Λος Αντζελες, ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Τα αποτελέσματά της έδειξαν πως υπέστη κάκωση, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί πως δεν θα έπαιζε κόντρα στο Φοίνιξ, ενώ θα χάσει τουλάχιστον ένα ακόμη ματς, αυτό με τους Ντένβερ Νάγκετς τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο, όπως τόνισε ο προπονητής του, Μάικ Μπούντενχολζερ, ο τραυματισμός του δεν είναι ανησυχητικός και θα επιστρέψει γρήγορα στα παρκέ.

Giannis sustained a left leg injury Friday night. He underwent an MRI and subsequent examination. The evaluation showed a minor joint capsule sprain of the left knee.



He will not play in the remaining two games of the current road trip. https://t.co/I2PYJH0kWU