Εκπληκτικός Αντετοκούνμπο, έλυσε τον γόρδιο δεσμό με την Μινεσότα- Δύσκολη νίκη για τους Μπακς με 106-104

Για ένα ακόμη ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που έδωσε λύσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, οδηγώντας τους σε μία ακόμη νίκη.

Στο πρώτο ματς της ομάδας του για το 2020, η Μινεσότα Τίμπεργουλβς τους έβαλε δύσκολα, αλλά κρίσιμοι πόντοι του Ελληνα σταρ, κράτησαν το Μιλγουόκι μπροστά στο σκορ και το οδήγησαν στη νίκη με 106-104.

The best from The Greek Freak:



32 PTS | 17 REB | 4 AST | 2 BLK pic.twitter.com/M33xCRT9MD — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2020

Ο Greek Freak ήταν εκπληκτικός για άλλη μία φορά. Σε 31 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, σημείωσε 32 πόντους, έχοντας 13/22 σουτ (3/7 τρίποντα) και 3/8 βολές. Ακόμη μάζεψε 17 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, ενώ είχε και δύο τάπες.

Ηταν μακράν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, αλλά και του αγώνα, απέναντι στους ελλιπείς Τίμπεργουλβς, που δεν είχαν τα δύο μεγάλα τους αστέρια (Τάουνς και Γουίγκινς).

Σε άλλα παιχνίδια της βραδιάς, οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν σημαντική νίκη, στο κυνήγι για μια θέση στα πλέι οφ, μέσα στην Ουάσιγκτον με 122-101, ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς «πλήγωσαν» τον Καρμέλο Αντονι στην επιστροφή του στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, κερδίζοντας τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς με 117-93.