Ενα δολοφονικό τάκλιν έφερε το... ξύλο του αιώνα σε ποδοσφαιρικό ματς

Ενα τάκλιν έγινε αφορμή για πολύ ξύλο σε ποδοσφαιρικό ματς στην Αργεντινή.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Union of El Jaguel και την SAT στον τελικό της Lujan League (τοπική Λίγκα στην Αργεντινή) δεν τελείωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αφορμή ένα δολοφονικό τάκλιν που έγινε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη συνέχεια το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινκ και επί της ουσίας το ματς δεν τελείωσε ποτέ με τον διαιτητή να αναγκάζεται να σφυρίξει πρόωρα την λήξη.

Δείτε τι έγινε στο βίντεο που ακολουθεί:

Someone sent this to me thru Whatsapp. I don’t know where it is, I don’t know from when it is.



But this lunging tackle only has ONE explanation. The guy’s girlfriend cheated on him with the poor dude on the receiving end 🤷🏻‍♂️



Something along those lines... pic.twitter.com/21YnY5kjCP