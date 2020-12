Champions League: Η τουρκική Μπασάκσεχιρ αποχώρησε από το γήπεδο -Κατηγορούν τον 4ο διαιτητή για ρατσιστικό σχόλιο [βίντεο]

Χαμός επικράτησε στο Παρί Σεν Ζερμέν-Μπασάκσεχιρ για το Champions League, στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο βοηθός προπονητή της τουρκικής ομάδας, Πιερ Γουεμπό, εξοργίστηκε υποστηρίζοντας πως τον αποκάλεσαν «νέγρο». Οι άνθρωποι της Μπασάκσεχιρ κατηγόρησαν ακολούθως τον 4ο διαιτητή, πως εκείνος απηύθυνε ρατσιστικό χαρακτηρισμό στον Πιερ Γουεμπό και κατόπιν τον απέβαλε.

Ο διαιτητής, Ovidiu Haţegan, ρώτησε τον 4ο διαιτηή σε ποιον να δείξει την κόκκινη στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Ο 4ος, Sebastian Colţescu απάντησε: "ala negru" που στα ρουμάνικα μεταφράζεται ως "στον μαύρο".



