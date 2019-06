Γ. Βούρος: Στο γήπεδο της ΑΕΚ να χτιστεί το brand name της Νέας Φιλαδέλφειας

Τον στόχο του να αναβαθμιστεί πλήρως η Νέα Φιλαδέλφεια, με κεντρικό άξονα το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, ανέλυσε σε συνέντευξή του ο Γιάννης Βούρος, νέος δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Μιλώντας στον Σπορ FM, ο κ. Βούρος περιέγραψε την αναβάθμιση που θα σημάνει η δημιουργία της «Αγια-Σοφιάς» και τόνισε ότι πάνω της πρέπει να χτιστεί το brand name της περιοχής.



Παράλληλα o Γιάννης Βούρος αναφέρθηκε στον απερχόμενο δήμραχο Άρη Βασιλόπουλο (αναφέροντας ότι στεκόταν ιδεοληπτικά απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα), στάθηκε στην άρνησή του να λάβει τα προνόμια που θα προέκυπταν από τη συνεργασία με την ΑΕΚ και υπογράμμισε ότι πλέον δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση στα συνοδά έργα του γηπέδου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Βούρος

Για την καριέρα του στο θέατρο και πώς θα τα προλαβαίνει όλα: «Σε όλη μου τη ζωή έκανα πολλά πράγματα. Είχα την τύχη να διαθέτω αξιόλογους συνεργάτες. Υπήρχαν πολλές φορές με γυρίσματα, θέατρο, κλπ, αλλά πάντα τα καταφέρναμε. Τα τελευταία χρόνια το θέατρο είχε πάει πιο πίσω, έχω περάσει στο κομμάτι της σκηνοθεσίας και το εκπαιδευτικό σκέλος».



Για το αν η πολιτική παντρεύεται με την υποκριτική: «Στη Βουλή έχω γνωρίσει πολιτικούς από όλα τα κόμματα με εξαιρετική ανιδιοτέλεια. Είναι και κάποιοι άλλοι που βλέπεις στο μάτι τους το ίδιον όφελος. Αυτοί παίζουν μιας κάποιας μορφής θέατρο».



Για το ότι οι κοινωνίες υιοθετούν νέα μοντέλα πολιτικών: «Η κρίση έκανε και ένα καλό στην ελληνική κοινωνία. Ξαναγνωριστήκαμε. Προέκυψε ένα πρόσωπο φιλανθρωπίας, αλληλοβοήθειας, αλλά και ένα μίζερο, εσωστρεφές. Όντως οι κοινωνίες έχουν αρχίσει να υποψιάζονται και άρα να σκέφτονται».



Για τη διαμάχη του προηγούμενου δημάρχου με την ΑΕΚ στο θέμα του γηπέδου: «Υπήρξε μια πόλωση που χώρισε τη Φιλαδέλφεια σε… γηπεδομάχους και γηπεδολάτρες. Ο πρώην δήμαρχος ανήκει σε μια παρέα ανθρώπων, ένα τμήμα της κοινωνίας, που στέκεται ιδεοληπτικά απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα.



Ο προηγούμενος δήμαρχος ανήκει στο αριστερό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, από ένα σημείο και μετά απομονώθηκε, ειδικά από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε την άποψη ότι μπορεί να γίνει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Αυτή η απομόνωση δημιούργησε κι άλλα θέματα. Όταν υπάρχουν προγράμματα που σου προσφέρονται και δεν τα εκμεταλλεύεσαι για να μείνεις πιστός στην ιδεολογία σου, καταλαβαίνεις ότι απομονώνεσαι ακόμα περισσότερο.



Αν δεν βρεις κι άλλους πόρους επειδή δεν θέλεις -και όχι επειδή δεν μπορείς- δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αν έρθει το ίδρυμα Ωνάση ή το ίδρυμα Νιάρχου και μου πει ότι μου χορηγεί δυο πυροσβεστικά για το άλσος, θα τα πάρω γιατί είναι προς όφελος των δημοτών».



Για το αν φοβήθηκε ότι η προεκλογική αντιπαράθεση με τον Βασιλόπουλο μπορούσε να πάει στα άκρα: «Όχι, καθόλου. Υπάρχει ο τρόπος να νουθετήσεις τον άλλον. Σε όλη την προεκλογική μας εκστρατεία αποφασίσαμε να μην κατηγορήσουμε, να μη λοιδορήσουμε τους αντιπάλους. Αντίθετα, η άλλη πλευρά έφτασε σε απίστευτα επίπεδα χυδαιότητας.



Χαρακτηριστικά θα πω ότι ακούστηκε για μένα “μην τον βλέπετε έτσι που κυκλοφορεί με τη μηχανή, έχει πάθει δυο εγκεφαλικά”. Και βέβαια υπήρξε αυτή η καραμέλα των επιχειρηματικών συμφερόντων που πλανάται πάνω από τη Φιλαδέλφεια. Εμείς βγάλαμε μερικά φυλλάδια και αυτοί είχαν πανό, αεροπανό και διάφορα άλλα… Εμείς είχαμε ένα υπογειάκι ως εκλογικό κέντρο».



Για την εικόνα άνθησης της Φιλαδέλφειας: «Σας καλώ να πάμε μια βόλτα στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας. Μου θυμίζει όταν πήγα στο Πεκίνο να παίξω σε μια παράσταση. Περνούσα από τις λεωφόρους και νόμιζα ότι ήμουν στη Νέα Υόρκη και στο δίπλα τετράγωνο ζούσαν σε χαρτόκουτες και έψηναν φιδάκια για να φάνε. Οι χώροι εστίασης όντως δημιούργησαν εικόνα άνθησης της Φιλαδέλφειας, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιοχές έτσι».



Για τους στόχους του όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Δήμο: «Δεν βάζω στόχους. Ό,τι μου προκύπτει και το θεωρώ αξιόλογο, το κάνω. Αυτό προέκυψε από τηλεφωνήματα φίλων που μου έλεγαν ότι καταρρέει η Φιλαδέλφεια και πρέπει να βοηθήσω. Δεν είχε μπει όμως στο μυαλό μου αυτό, είχε μπει το πώς θα αναβαθμιστεί η γειτονιά».



Για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν σε συνοδευτικά έργα του γηπέδου με την προηγούμενη δημοτική αρχή: «Είχε μπλοκαριστεί ό,τι είχε σχέση με την περίμετρο του γηπέδου. Άλσος και υπογειοποίηση. Ένα μέρος της οδού που αφορά την Περιφέρεια είχε ξεκολλήσει. Αυτό που αφορά όμως στον δήμο, τα έγγραφα για να ξεκινήσουν οι εργασίες, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα.



Το 2010/11 μέσα στη Βουλή έκανα φοβερό αγώνα υπέρ της άδειας. Ήταν μια τροπολογία που μας επέτρεπε την ανέγερση γηπέδου 28.500 θέσεων. Υπεγράφη τότε ο νόμος που έλεγε ότι μπορούσαν μέχρι 31/12/2012 να μπουν μπουλντόζες.



Αν είχε ξεκινήσει τότε το έργο, το γήπεδο θα ήταν έτοιμο και η ομάδα θα έπαιζε στο προσεχές πρωτάθλημα εκεί. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα συνοδά έργα, έχει να κάνει με τον δήμο. Μπορεί να είναι ένας πεζόδρομος, ένα πάρκινγκ. Σε 1-2 βδομάδες που θα πάρουμε τα στοιχεία θα μπορώ να πω περισσότερα».



Για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας: «Ο Κένταυρος διαλύθηκε και το άλσος έχει εικόνα εγκατάλειψης. Θέλουμε να το κάνουμε ξανά πόλο έλξης και οικογενειακής αναψυχής. Ο δήμος έχει τις δυνατότητες να το συντηρήσει και να το αναβαθμίσει. Το άλσος πρέπει να γίνει ο κήπος του γηπέδου. Βλέπεις στο εξωτερικό να υπάρχουν χώροι που μπορούν να κάτσουν οι φίλαθλοι πριν ή μετά το γήπεδο. Το άλσος πρέπει να γίνει χώρος αναπνοής για τη Φιλαδέλφεια. Να ξαναγίνει ο κήπος του κάθε δημότη».



Για το τι σημαίνει το γήπεδο της ΑΕΚ για τη Νέα Φιλαδέλφεια: «Υπάρχει το αθλητικό κομμάτι που είναι αυτονόητο. Επίσης προάγεται μια οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Υπάρχουν μελέτες που δεν θέλω να αποκαλύψω ακόμα για τα κέρδη που θα υπάρχουν στα καταστήματα σε κάθε παιχνίδι της ομάδας. Το πολιτιστικό κομμάτι επίσης. Το μουσείο θα έχει κάθε μέρα επισκέψεις από σχολεία, συλλόγους κλπ.



Και πάνω απ’ όλα είναι η ιστορική μνήμη και ο συμβολισμός της ΑΕΚ για τη Φιλαδέλφεια. Το γήπεδο πρέπει να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος για να χτιστεί το brand name της Φιλαδέλφειας».



Για το αν το σκηνικό στη Φιλαδέλφεια μέχρι πρότινος ήταν Βασιλόπουλος εναντίον ΑΕΚ ή Βασιλόπουλος εναντίον Μελισσανίδη: «Ήταν Βασιλόπουλος εναντίον της όποιας επιχειρηματικής διείσδυσης στα πράγματα του δήμου. Αν δεν υπάρξει μια τονωτική οικονομική ένεση εκτός του δήμου, δεν θα αναπτυχθεί όπως πρέπει».



Για το φόβο τυχόν επεισοδίων όταν θα υπάρχουν παιχνίδια: «Με προβληματίζει πολύ λιγότερο από όσο πριν γίνει το γήπεδο, εξαιτίας της συγκρουσιακής σχέσης που υπήρχε μεταξύ των δυο πλευρών. Αυτοί οι 100 που δημιουργούν προβλήματα έχουν τον τρόπο να αυτο-χαλιναγωγηθούν.



Σεβόμαστε κάτι που θεωρούμε ότι είναι όμορφο και αυτό φαίνεται από το πώς προσέχουμε το μετρό. Αυτό θα παίξει ρόλο, όπως επίσης η φύλαξη, οι κάμερες και η ασφάλεια του γηπέδου. Να πω με την ευκαιρία σε αυτό το σημείο ότι, σε συνεννόηση με την ΑΕΚ και τη Dimand, έχουμε διασφαλίσει ότι το 80% των θέσεων εργασίας του γηπέδου θα καλυφθούν από δημότες. Η εικόνα της Φιλαδέλφειας ως τα Χριστούγεννα θα έχει αλλάξει ως προς την καθαριότητα, την ασφάλεια και τον φωτισμό».



Για το γεγονός ότι γιορτάστηκε η εκλογή του με τον ύμνο της ΑΕΚ: «Η στήριξη της ΑΕΚ είναι θεωρητική, του τύπου ότι ήθελε έναν δήμαρχο που να βοηθήσει όπως μπορεί. Υπάρχει όμως και ένας αντίλογος. Βάλαμε στα ηχεία ξένα τραγούδια, ελληνικά, δημοτικά και στο τέλος βάλαμε και τον ύμνο της ΑΕΚ. Γιατί στεκόμαστε σε αυτό και όχι, για παράδειγμα, ότι παίξαμε και το “we are the champions”; Στη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην περιοχή ήταν στο 42%. Άρα η ποσοστιαία αναλογία που μπορεί να ψήφισε βάσει της συμπόρευσής μου με την ΑΕΚ ήταν πολύ μικρή».



Για το πότε ξεκινάει η υπογειοποίηση: «Μέσα στον Αύγουστο ξεκινάει και θα τελειώσει μέσα σε ένα χρόνο. Θα χρειαστεί υπομονή γιατί θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, αλλά ας δούμε μια φορά σαν κοινωνία και το μετά. Τότε που θα έχουμε μια γειτονιά-κόσμημα. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να κατευνάσουμε και τον όποιο εκνευρισμό θα υπάρξει».



Για το αν βιώνει ο ΑΕΚτζής τις πιο σημαντικές στιγμές: «Ο τίτλος είναι κάτι θνησιγενές. Οι νίκες και οι ήττες είναι προσωρινές. Το να στήνεις όμως ένα γήπεδο, ένα οικοδόμημα που θα στεγάσει την ιστορική σου μνήμη και θα γίνει το σπίτι σου είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή στην ιστορία ενός συλλόγου. Και φυσικά θα γίνει μια δυνατή έδρα. Θα μου επιτρέψετε να ξέρω καλύτερα την απόσταση των γραμμών από τις εξέδρες και ότι με το στέγαστρο τα ντεσιμπέλ του ήχου θα φτάνουν στο όριο που επιτρέπει η UEFA».



Για την κακή σεζόν που έκανε η ΑΕΚ και την οικονομική πολιτική του Μελισσανίδη: «Η ομάδα φορμαρίστηκε πολύ νωρίς για να μπει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Νομίζω ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η πορεία αν εξελισσόταν αλλιώς η φάση με τον Κλωναρίδη στο ματς με την Μπενφίκα. Νομίζω ότι στη συνέχεια της σεζόν χάθηκαν τα αποδυτήρια και ότι αυτό που προσδοκούσε η ομάδα από τον Ουζουνίδη δεν ήρθε.



Ο πρόεδρος έχει ένα στόχο αυτή τη στιγμή, να γίνει το γήπεδο. θα διαφωνήσω ότι δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Έχει νοικοκυρέψει την ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα, δεν παρασύρεται από τις φωνές. Πάει βήμα-βήμα. Οι επιλογές του προπονητή ήταν λανθασμένες. Δεν μπορούσα εγώ να βλέπω τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα να παίζουν στα άκρα. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχουν υπερεκτιμημένοι παίκτες, χωρίς να πω ονόματα».



Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Φιλαδέλφεια: «Η Δεκελείας ασφυκτιά. Ψάχνουμε χώρους που να μπορούν να απαλλοτριωθούν. Επίσης το πάρκινγκ της ΑΕΚ θα διατίθεται στον δήμο όταν δεν θα υπάρχουν αγώνες. Γι’ αυτό είπα πριν πως όταν είσαι απέναντι ως δήμος, χάνεις και προνόμια που θα μπορούσες να έχεις».