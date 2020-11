Εγραψε ιστορία η Βόρεια Μακεδονία -Προκρίθηκε για πρώτη φορά στα τελικά του EURO

Η Βόρεια Μακεδονία έγραψε ιστορία και θα βρίσκεται για πρώτη φορά στα τελικά του EURO.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Εθνική ομάδα της χώρας θα πάρει μέρος σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και έτσι το καλοκαίρι θα βρίσκεται στα τελικά του EURO 2020. Η πρόκριση ήρθε με τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Γεωργία στην Τιφλίδα, με... εθνικό ήρωα τον Πάντεφ, ο οποίος πέτυχε το γκολ της ιστορικής πρόκρισης.

🇲🇰 North Macedonia edge closer to a place at #EURO2020 thanks to captain Goran Pandev! 🙌 pic.twitter.com/yn5JgiAwXW