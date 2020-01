Αυστραλία: Σαράποβα, Τζόκοβιτς και άλλοι διάσημοι τενίστες προσφέρουν χρήματα για τους πυρόπληκτους

Η τενίστρια Μαρία Σαράποβα ανακοίνωσε ότι προσφέρει 25.000 δολάρια Αυστραλίας για την ανακούφιση των πυρόπληκτων της χώρας.

Η πέντε φορές πρωταθλήτρια γκραντ-σλαμ συντάσσεται με μία σειρά αστέρια του τένις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ελληνοαυστραλού τενίστα Νικ Κύργιου ξεκινώντας ένα κύμα οικονομικής υποστήριξης στη δοκιμαζόμενη από τις φωτιές Αυστραλία. 

Πυρκαγιές Αυστραλία: Σαράποβα και Τζόκοβιτς δίνουν από 25 χιλιάδες δολάρια

«Η Αυστραλία υπήρξε το σπίτι μου για 15 χρόνια. Σπαράζει η καρδιά μου να βλέπω τις φωτιές να καταστρέφουν τη γη, τις υπέροχες οικογένειες και ολόκληρες κοινότητες ζώων. Ξεκινώ την εισφορά μου από τις 25,000. Νόβακ Τζόκοβιτς θα ακολουθήσεις την εισφορά μου;», έγραψε στο twitter η Ρωσίδα πρωταθλήτρια.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 5 Ιανουαρίου 2020

«Ναι, Μαρία Σαράποβα. Θα ακολουθήσω την εισφορά σου για να διπλασιαστεί το ποσό που θα σταλεί σε αυτές τις κοινότητες. Αυστραλία είμαστε δίπλα σου», ήταν η άμεση ανταπόκριση του Νόβακ Τζόκοβιτς, νούμερα ένα τενίστα στην παγκόσμια κατάταξη.

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz — Novak Djokovic (@DjokerNole) 6 Ιανουαρίου 2020

Ο Κύργιος έκανε την αρχή

Ο ένας μετά τον άλλον οι αθλητές του τένις ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Νικ Κύργιος και της Σαμάνθα Στόσουρ για στήριξη στην πυρόπληκτη Αυστραλία. Ο ελληνοαυστραλός τενίστας ανακοίνωσε μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media ότι για κάθε άσσο που θα κερδίζει θα δωρίζει 200 δολάρια για ενίσχυση όσων έχουν ανάγκη ενώ απευθύνθηκε στην ομοσπονδία τένις της χώρας ζητώντας να διοργανωθεί ένα μικρό τουρνουά και τα έσοδα να πάνε σε όσους χρειάζονται οικονομική στήριξη.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 2 Ιανουαρίου 2020

Η νούμερο ένα στη γυναικεία παγκόσμια κατάταξη, Αυστραλή Άσλει Μπάρτυ ανακοίνωσε, επίσης, ότι δωρίζει τα κέρδη της από τη νίκη στο τελευταίο τουρνουά που συμμετείχε. Οι δωρεές της Μπάρτυ έχουν ήδη φτάσει τις 382,000 δολάρια Αυστραλίας. «Η άγρια ζωή έχει χαθεί αλλά έχουν επηρεαστεί πολλές ζωές και σπίτια. Ως εκ τούτου σκέφτομαι με την ομάδα και την οικογένειά μου τρόπους για να βοηθήσουμε» έγραψε στο twitter της.

Σημειώνεται ότι η καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία είναι τεράστια ενώ 24 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους. Υπολογίζεται, επίσης, ότι έχουν χαθεί μισό δισεκατομμύριο ζώα, κάηκαν περισσότερα από δύο χιλιάδες σπίτια ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.