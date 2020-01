Australian Open: Ο Ναδάλ χτύπησε κατά λάθος ball girl με το μπαλάκι – Της ζήτησε συγνώμη με ένα φιλί [βίντεο]

Λαχτάρησε προς στιγμήν ο Ράφαελ Ναδάλ στο Αυστραλιανό όπεν, όταν σε μία άμυνά του χτύπησε στο κεφάλι ένα ball girl.

Ο Ισπανός προσπάθησε να βγάλει άμυνα σε σερβίς του αντιπάλου του και το μπαλάκι χτύπησε απευθείας στο κεφάλι ένα μικρό κορίτσι που είχε αναλάβει χρέη ball girl. Ο Ναδάλ αμέσως σταμάτησε και έτρεξε να δει αν είναι καλά. Το κορίτσι χαμογέλασε αμήχανα και έκανε νόημα πως είναι εντάξει, με τον Ναδάλ να κάνει μία πολύ όμορφη κίνηση: πήγε στο μέρος της και της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο, ζητώντας της συγνώμη, για να αποθεωθεί από το κοινό.

Rafael Nadal apologizes to courtside ball girl after he accidentally hits her in the face with an errant shot at the #AusOpen. (She appeared to be OK and got a kiss on the cheek from him.) pic.twitter.com/T2gtVuq2vJ